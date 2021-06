SESSA AURUNCA- Scandalo arresti per corruzione, arrestati giudici di pace e avvocati. Fissati questa mattina gli interrogatori dinanzi al gip di Roma per i tre arrestati finiti in carcere (LEGGI QUI PER LEGGERE). Il primo sarà il giudice Della Rocca mentre domani sono attesi quelli per chi si trova ai domiciliari. Il primo sarà l’ avvocato Bortone difeso dall’avvocato Paolo Caterino.