CASTEL VOLTURNO – (tp) È fissato per domani mattina l’interrogatorio di convalida di arresto per Fulvio Perfetto 40 anni di Ischitella. L’uomo con precedenti specifici, ha tentato una truffa ad un privato a Verona. Ha provato a presentare un assegno circolare falsificato per ottenere l’acquisto di una costosissima auto da un imprenditore veronese, ma è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Verona in banca. Perfetto è assistito dall’avvocato Nando Letizia.