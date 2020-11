Arrestato l’uomo che ha investito e ucciso una 46enne a MONDRAGONE

MONDRAGONE – Stava camminando sul ciglio di una strada a Mondragone quando è stata travolta e uccisa da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. La vittima è una donna indiana di 46 anni. Sono stati altri automobilisti ad accorgersi del corpo senza vita. La notte del 2 novembre è avvenuto questo terribile incidente, su via Appia Antica. In queste ore, invece, è emerso come i carabinieri siano riusciti ad arrestare l’uomo. Si tratta di un 58enne di Mondragone, N.A.

Il soggetto, bloccato dagli uomini dell’Arma non molto dopo la collisione datale con la donna, è risultato positivo all’alcool test. Arrestato, ora si trova al carcere di Santa Maria Capua Vetere