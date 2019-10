Arrestato mentre consuma un aperitivo al bar. Venticinquenne trovato con la cocaina nelle scarpe

VILLA LITERNO – In Villa Literno, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, G.G., cl. 94, di Capua.

L’uomo, stava consumando un aperitivo all’interno di un bar della zona quando è stato sottoposto a controllo da parte dei militari dell’Arma che, a seguito di perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di gr.2,50 di marijuana, gr.1,80 di hashish e gr.4,20 di cocaina, il tutto suddiviso in dosi che il 25enne nascondeva nelle tasche dei pantaloni e nelle scarpe.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai carabinieri di trovare e sequestrare anche materiale da taglio e confezionamento di stupefacenti. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.