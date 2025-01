ARRESTATO noto MEDICO dell’ospedale di CASERTA. Sospeso dal servizio e stipendio “tagliato”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Il provvedimento è stato adottato nei giorni scorsi dal direttore generale dell’ospedale di Caserta, Gaetano Gubitosa

CASERTA – Il medico della chirurgia generale dell’ospedale di Caserta, Salvatore Salvemini, 59enne, pugliese, ma da anni inserito nel mondo della sanità casertana e residente a Santa Maria Capua Vetere, non potrà avere l’intera retribuzione e sarà sospeso dal servizio fino a quando per lui non ci sarà un ritorno in libertà.

Per essere precisi, il contratto collettivo nazionale dell’area sanità prevede un’indennità detta alimentare del 50%, aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità

Lo ha deciso, aggiungiamo inevitabilmente, il direttore generale dell’ospedale di Caserta, Gaetano Gubitosa, a seguito dell’arresto di Salvemini nell’inchiesta sulle truffe alle assicurazioni tramite falsi incidenti.

Fa parte del gruppo di medici, che comprende anche il dottor Domenico Fiorito e il collega Gennaro Rondinone, recentemente colpito da un sequestro da 2 milioni di euro (LEGGI QUI L’ESCLUSIVA), che avrebbero supportato le attività di questa maxi truffa assicurativa.

Il dottor Salvemini redigeva referti medici tramite certificazioni cartacee non telematizzate, a favore di soggetti che in realtà al pronto soccorso di Marcianise non si erano mai recati.

Dopo essere passato agli ospedali di Marcianise e Maddaloni, il dottor Salvatore Salvemini è stato dirigente medico a Foggia e poi successivamente, dopo essere passato per importanti cliniche private della nostra provincia, dall’ottobre scorso è divenuto medico nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta.

In pratica, Salvemini è stato solo due mesi in servizio all’Unità Operativa di Chirurgia Generale e d’urgenza, guidata dal professore Mauro Andreano.

È stato arrestato e recluso agli domiciliari il 19 dicembre, esattamente due mesi dopo il suo arrivo al Sant’Anna e san Sebastiano.