Christian non ce l’ha fatta. È morto il 25enne schiantatosi in moto ieri sera. Ferita lievemente la ragazza che era con lui

Nonostante i soccorsi. Le condizioni erano troppo gravi

SAN TAMMARO/S. MARIA CAPUA VETERE – Non ce l’ha fatta Christian Cantiello, il ragazzo di 25 anni di Santa Maria Capua Vetere, che, dopo aver perso Il controllo della moto, si è purtroppo, schiantato, come abbiamo mostrato nelle foto pubblicate nella tarda serata di ieri, sfondando la recinzione, lungo la stata Provinciale 229, a pochissima distanza dalla Reggia di Carditello, in territorio di San Tammaro. Christian Cantiello è morto subito dopo il ricovero in ospedale. Le sue condizioni erano apparse disperate ai suoi soccorritori del 118, che hanno tentato di salvarlo, intubandolo immediatamente.

Nell’incidente è rimasta seriamente ferita la passeggera della moto, B. A. 27 anni, balzata dalla moto e trovata a diversi metri di distanza. La ragazza ha rimediato, fortunatamente, solo una lussazione della spalla.