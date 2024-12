ARRESTATO. Prova a nascondere la coca davanti al posto di blocco. Girava anche armato di bastone. LA FOTO

SAN MARCO EVANGELISTA – E’ accaduto nella giornata di ieri 4 dicembre a San Marco Evangelista dove un 63enne del posto, fermato per un controllo dai carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada, è stato trovato in possesso di 0,65 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di un bastone della lunghezza di cm 80.

L’uomo, che viaggiava a bordo della sua Opel Zafira, alla vista dei carabinieri che stavano effettuando un posto di controllo in via 8 marzo del Comune di San Marco Evangelista ha tentato di nascondere qualcosa tra le mani. Tale atteggiamento non è sfuggito ai militari dell’Arma che lo hanno fermato.

Perquisito è stato trovato in possesso di gr. 0,65 di cocaina e della somma di 940 euro in banconote di diverso taglio. All’interno della vettura, adagiato sul pianale dietro al sedile passeggero i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche un bastone della lunghezza di 80 cm e di 3 cm di spessore. E’ stata quindi eseguita una perquisizione presso la sua abitazione con esito negativo.

Nel mentre veniva completata detta attività di polizia giudiziaria, su una delle due utenze telefoniche in possesso al fermato giungeva una telefonata con cui l’interlocutore gli preannunciava il suo imminente arrivo. Intuito che si potesse trattare di ipotetico acquirente i carabinieri hanno atteso il suo arrivo e una volta all’esterno dell’abitazione lo hanno sorpreso con in mano due banconote da 20 €. Posto davanti alla evidenza dei fatti, l’uomo, che era giunto in compagnia di altra persona, non ha potuto fare altro che ammettere di essersi recato a casa del 63enne per acquistare stupefacente.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.