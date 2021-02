ARRESTI PER DROGA. In manette anche Ciro, il ragazzo trans fidanzato con la 22enne morta dopo un inseguimento

CAIVANO – Il nome di Ciro Migliore era balzato, alcuni mesi fa, all’onore delle cronache nazionali in seguito alla morte di Maria Paola Gaglione, la sua ragazza 22enne, scomparsa in seguito ad un inseguimento in moto da parte del fratello (ora accusato di omicidio volontario), che non accettava la sua relazione con un uomo trans.

Migliore, infatti, è nel corso di una transizione dal sesso femminile a quello maschile.

C’è anche lui tra le 24 persone arrestate dai Carabinieri di Napoli questa mattina a Caivano. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti.