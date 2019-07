SESSA AURUNCA – (red. cro.) Sono stati fissati i funerali di Mirco Ciprino il giovane 30enne deceduto durante una partita di calcetto.

Il rito funebre avrà luogo presso la chiesa di Sessa Aurunca alle ore 17, posto non molto distante dal bar Duomo che gestiva il 30enne. La salma, che attualmente si trova presso l’ospedale Civile di Caserta dove è stato effettuato l’esame autoptico, giungerà in parrocchia in mattinata.