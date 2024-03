ASD Fluyendo: Unione di Passione e Energia nello Sport e nella Cultura

L’evento del prossimo 9 marzo sarà la celebrazione di nuovo inizio ….

CASERTA – Nell’ampio panorama delle associazioni sportive, spicca la giovane realtà dell’ASD Fluyendo, fondata dall’unione di due ragazze, Melina Salzillo e Alessia Altieri, con una passione travolgente per lo sport, in particolare yoga, pilates, pallavolo e beach volley. Sebbene diverse nelle loro personalità, entrambe ricche di energia, hanno unito le forze per creare un’organizzazione unica nel suo genere.



Una Storia di Passione e Connessione



L’ASD Fluyendo è molto più di una semplice associazione sportiva; è un’idea, un concetto che mira a creare connessioni tra le persone attraverso lo sport e la cultura. Le fondatrici hanno ideato un programma diversificato di eventi sportivi e culturali che mirano a coinvolgere la comunità locale e a promuovere uno stile di vita attivo e consapevole.



Eventi Che Ispirano e Uniscono



L’attività principale dell’ASD Fluyendo consiste nell’organizzare una varietà di eventi che spaziano dall’organizzazione di ritrovi di yoga di uno o più giorni, a tornei di beach volley, fino ad eventi culturali che celebrano l’arte e la creatività. Questi eventi non solo offrono un’opportunità per praticare lo sport e conoscere nuove persone, ma anche per scoprire e apprezzare la ricchezza della cultura locale.



Un’Oasi di Benessere e Condivisione



L’ASD Fluyendo si presenta come un’oasi di benessere e condivisione, dove gli appassionati di sport e cultura possono trovare un ambiente accogliente e inclusivo. Le attività organizzate dall’associazione offrono non solo l’opportunità di migliorare le proprie abilità fisiche, ma anche di alimentare lo spirito di comunità e di crescita personale.



Il Futuro di Fluyendo



Guardando avanti, l’ASD Fluyendo mira a espandere la propria influenza nella comunità locale e oltre, continuando a promuovere uno stile di vita sano, attivo e culturalmente arricchente. Con il sostegno della comunità e la determinazione delle sue fondatrici, questa giovane associazione ha di fronte un futuro luminoso e pieno di possibIiltà

L’evento del 9 marzo 2024 sarà la celebrazione di nuovo inizio …. Perché si sa: ” Iniziare, è già un Inizio”