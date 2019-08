Asfalto viscido. Carambola tra 3 auto sulla Fondovalle Isclero

MADDALONI/SANT’AGATA DE GOTI – Carambola lungo la Fondovalle Isclero nel territorio di Sant’Agata de Goti nella direzione che da Maddaloni porta a Benevento. Un’auto, probabilmente per il fondo reso viscido, ha perso il controllo e ha innescato una carambola con altre due macchine. Si tratta di una Lancia Ypsilon, una Panda e una Daewoo Lanos. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Caserta e l’ambulanza. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, se non qualcuno che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari per escoriazioni da cinture di sicurezza. Sul posto anche i mezzi specializzati per permettere di liberare la carreggiata e far tornare il traffico alla normalità.