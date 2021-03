ASI, il tribunale conferma: “Il licenziamento di Antony Acconcia è stato illegittimo”

Il commento di Acconcia: “Sono soddisfatto, ma protrei anche fare appello per vedere riconosciuto il carattere ritorsivo del provvedimento”

CAPODRISE – Con sentenza depositata oggi, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-G.U.L. Presidente Pellecchia ha confermato la statuizione già resa nella fase sommaria del giudizio, ribadendo, dunque, l’illegittimità del licenziamento dell’allora direttore generale Antony Acconcia, intimato dal Consorzio ASI Caserta, il 17 dicembre 2018. Il Tribunale sammaritano ha altresì confermato la condanna del medesimo Consorzio a corrispondere allo stesso Acconcia la relativa indennità risarcitoria.

Ce ne sarebbe abbastanza per essere soddisfatti, ma Acconcia ha tutta l’intenzione di continuare a lottare per vedersi riconosciuto il carattere intenzionalmente ritorsivo di quel licenziamento o comunque per ottenere (almeno sulla carta) un più ampio effetto ripristinatorio, vedi reintegro nella sua funzione, cui semmai rinunciare.

“Valuterò – dichiara Acconcia – se fare appello per questa parte. Ma quello che conta è che comunque già oggi un giudice abbia detto, nero su bianco, in un provvedimento di merito, su carta intestata della Repubblica italiana e in nome del popolo italiano, che ho subito una grave ingiustizia e che avevo ragione.”