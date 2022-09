ASILO LAGER. La procura vuole condannare le tre maestre. ECCO LE RICHIESTE DI PENA

CASAPULLA – Inquietante il quadro che si è delineato nel corso dell’indagine dei carabinieri della stazione di San Prisco iniziata a settembre 2021 e terminata nel febbraio scorso, riguardo i maltrattamenti avvenuti sui piccoli alunni della scuola privata “Piccole Pesti” a Casapulla.

La pubblica accusa oggi ha invocato la condanna per la direttrice Francesca Merola e le maestre Valeria Eliseo ed Anna Lucia Spina, accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni.

Tre anni e 4 mesi per Merola, 2 anni e 4 mesi per Spina, 1 anno ed 8 mesi per Eliseo. Le tre donne hanno parlato in udienza, chiedendo scusa, provocando, però, la reazione stizzita dei genitori dei piccoli, che hanno lasciato l’aula in gran parte.

Secondo quanto fu evidenziato dal gip “le tre donne si sono rese responsabili di maltrattamenti aggravati, reiterate condotte di violenza fisica e psicologica e gravi omissioni nella cura e assistenza dei bambini tutti tra i 2 e i 6 anni. Condotte tali da ingenerare nei bambini uno stato di profondo timore e paura. Le tre imponevano ai piccoli punizioni umilianti o non rispettavano le più regole igiene durante la somministrazione dei pasti o il cambio dei pannolini”.