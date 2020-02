Assalto all’azienda di ferramenta nel cuore della notte. Il titolare si sveglia e li affronta

CAPUA – Erano circa le 2.30 della scorsa notte quando una banda di malviventi ha assaltato il deposito della ditta di ferramento di Paolo De Rosa, situato nel rione Boscariello a Capua. E’ stato proprio il titolare dell’azienda, che abita accanto al magazzino, a sentire i fortissimi rumori e ad accorgersi di quello che stava accadendo. I ladri, infatti, sono riusciti ad accedere al deposito di materiale rubando un camion di proprietà della ditta. A quel punto hanno tentato di sfondare il cancello per uscire, ma è stato proprio l’imprenditore, svegliato nel cuore della notte, ad affrontarli e a metterli in fuga. I malviventi, per non essere rintracciati dalle forze dell’ordine allertate, sono fuggiti nelle campagne vicine. Sul posto i carabinieri della locale compagnia e vigilantes