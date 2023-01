ARIENZO. Ha cercato di pagare il materiale edile che aveva appena acquistato, con un assegno contraffatto. Per tale ragione un 43enne di Arienzo è finito agli arresti domiciliari. L’uomo, in più occasioni, si era recato in quel negozio di Durazzano, tra l’altro di proprietà del sindaco Crisci, per rifornirsi di materiale edile e ieri avrebbe dovuto pagare l’intera spesa. Il suo tentativo di truffa, però, è fallito ed è stato denunciato.