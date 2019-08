ASSENTEISMO ALL’OSPEDALE SAN ROCCO. I 12 licenziati pronti a dar battaglia a suon di ricorsi

SESSA AURUNCA – Sono in tutto 12 i dipendenti licenziati dall’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.

Dopo quanto sentenziato dalla commissione disciplinare dell’Asl di Caserta sul gravissimo caso di assenteismo, è giunta la firma da parte di Ferdinando Russo, Direttore generale dell’Asl di Caserta. Ne è conseguito l’immediato licenziamento di 12 dipendenti della struttura sanitaria protagonisti della vicenda.

Tra le pesanti accuse nei loro confronti c’è anche quella di aver più volte timbrato il cartellino ed essersi allontanati dal posto di lavoro per ragioni del tutto diverse da quelle professionali. Tali sono i risultati delle indagini da parte degli inquirenti. Tuttavia, la cosa pare non essere finita qui: i 12 licenziati avrebbero infatti intenzione di presentare ricorso contro quanto deciso dalla Commissione disciplinare, per riconquistare il posto di lavoro.