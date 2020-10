Assessora positiva al CORONAVIRUS: “Contagiata anche se ho rispettato le prescrizioni”

CANCELLO ARNONE – L’assessore alla Cultura e alle Politiche sociali del comune di Cancello Arnone Annamaria Di Puorto è risultata positiva al coronavirus: «Ho appreso – scrive la Di Puorto – da poco la notizia che sono risultata positiva al Covid-19, nonostante ho rispettato tutte le prescrizioni e utilizzato tutte le precauzioni. Per questo, sento il dovere di avvisarvi e soprattutto tranquillizzarvi sul mio stato di salute, che non presenta nessun sintomo, da quando ho appreso la notizia, sono in isolamento, non sono spaventata, né allarmata anzi, sono serena e credo che passerà anche questa. Colgo l’occasione, per fare un appello a tutti, di non sottovalutare il problema Covid, che è presente, ma, di rispettare le regole e di non spaventarci perché ne usciremo vincitori».