ASSOLTO DARIO D’ISA. Il figlio del giudice che condannò Berlusconi era accusato di riciclaggio convertendo lire in euro

AVERSA – E’ stato assolto perché il fatto non sussiste Dario D’Isa, professionista di Sorrento (Napoli), figlio del giudice Claudio D’Isa (uno degli ermellini della Cassazione che nell’agosto 2013 condannò Silvio Berlusconi al termine del processo per frode fiscale, ndr) nel processo nato dall’inchiesta della Procura di Napoli Nord sul maxi-riciclaggio di miliardi di lire fuori corso gestito dal clan dei Casalesi.

D’Isa, condannato in passato per usura, secondo l’accusa aveva provato a convertire in euro 147 milioni delle vecchie lire. In questi giorni è giunta la notizia dell’assoluzione dell’uomo.