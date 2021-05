ASTRA DAY. Oltre 3mila dosi somministrate in 12 ore. Ristoratori donano pizze allo staff in servizio

CASERTA – Sono 3.351 le dosi di AstraZeneca somministrate nelle prime 12 ore agli utenti prenotati per l’Astra day nell’hub della caserma ‘Ferrari-Orsi’ della brigata bersaglieri Garibaldi di Caserta. L’età media dell’utenti che hanno effettuato la prenotazione, come per la scorsa settimana, è under 30. Per la serata, un’associazione di ristoratori casertani ha volontariamente donato al personale militare, sanitario, e i volontari delle pizze per alleviarli dalle fatiche della maratona vaccinale di oggi.