ATTENZIONE!!! Tentano la rapina con la tecnica del sasso, poi inseguono e affiancano l’auto. IL RACCONTO DELLA VITTIMA

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) – Tentativo di rapina con la tecnica del sasso. L’episodio è accaduto ieri, 26 giugno, lungo la Nola-Villa Literno nei pressi dell’uscita Carinaro, quando un gruppo di balordi ha lanciato un sasso contro un’auto in transito con l’intento di farla fermare e rapinare i passeggeri. Fortunatamente le vittime non ci sono cascate ed hanno proseguito la corsa. A quel punto i ladri, non soddisfatti, l’hanno inseguita e affiancata, ma gli occupanti dell’auto hanno chiamato le forze dell’ordine e a quel punto per i banditi non è rimasto altro che la fuga.

La figlia della vittima designata, dopo aver sporto denuncia ai carabinieri, ha reso noto l’accaduto sui social per avvisare del fatto i suo concittadini. Ecco il post di Isabel D. C.: “TENTATIVO DI RAPINA NOLA VILLA LITERNO DIREZIONE VILLA LITERNO ALTEZZA CARINARO Una macchina color argento con 4/5 uomini dentro prima ci ha buttato un sasso e si è fermata aspettando che anche noi facessimo lo stesso (mio padre stava con una macchina nuovissima). Noi non ci siamo cascati e ci hanno inseguito. Subito ho preso il telefono per chiamare i carabinieri. Ci hanno affiancati (non vi dico le facce) ma hanno visto me che li guardavo in faccia e che stavo telefonando. Hanno capito che stavo chiamando aiuto e hanno decelerato sparendo. Nella concitazione non ho preso targa o altro perché avevo il cuore gola. Fate attenzione!”