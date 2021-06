ROCCAMONFINA – Sono stati fermati dai carabinieri di Teano, un 24enne e la sua fidanzata, entrambi accusati di aver aggredito e poi rapinato di una cospicua somma di danaro, un ultraottantenne di Roccamonfina.

I due, lui di Teano, lei di Roccamonfina, arrestati, ora dovranno affrontare il procedimento a loro carico. Secondo quanto raccontato dall’anziano, la coppia di fidanzati, lo avrebbe attirato addirittura in una trappola per riuscire a sottrargli tutti i soldi in suo possesso.