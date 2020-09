Attiva centinaia di schede telefoniche con dati falsi. Indagato titolare di un negozio di telefonia

CASERTA – Il titolare di un negozio di telefonia di Altopascio, in provincia di Lucca, un casertano con precedenti per spaccio, è indagato per sostituzione di persona. L’uomo ha dovuto consegnare agli investigatori della Squadra Mobile centinaia di schede telefoniche intestate fittiziamente e altre sono state trovate dai poliziotti nel corso di una perquisizione nel suo appartamento.

Tutto parte il 30 dicembre 2019 quando due minorenni, di 14 e 11 anni, vengono fermati dai poliziotti e trovati con cacciaviti, chiavi inglesi e lastre, strumenti utili per i furti in appartamento. Dopo il controllo, gli investigatori della Squadra Mobile avviano le indagini sui cellulari trovati nelle mani dei due minorenni. Quasi tutte le poche utenze contattate sono intestate a stranieri, tutte attivate nel negozio di Altopascio. Ai poliziotti appare subito evidente durante la perquisizione che i contratti per l’attivazione delle schede telefoniche riportano firme false. Sono seguite, numerose, le denunce dei titolari dei dati indebitamente utilizzati.