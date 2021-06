Atto vandalico in piazza. Lo sfogo del sindaco: “Quanto prima saranno identificati e denunciati i responsabili”

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Atti vandalici a danno di bene pubblico. La rabbia del sindaco. Durante la notte un gruppo di balordi ha preso di mira gli arredi pubblici, devastando una panchina, in Piazza Marconi a Trentola Ducenta, appena scoperto il fatto è stato informato il sindaco Michele Apicella, che arrabbiato per l’accaduto ha reso noto : “ Carissimi Concittadini, ancora una volta sono a denunciare e rendere pubblico l’ennesimo atto di vandalismo operato ad opera di ignoti sul nostro territorio cittadino. Stavolta a farne le spese è stata una delle panchine posizionate in piazza Marconi, nello spazio antistante la Casa Comunale. Almeno in questa occasione penso che riusciremo ad individuare i responsabili, dopo aver visionato le telecamere di vigilanza del territorio poste nella zona. Nel condannare questo ulteriore vile gesto, auspico anche la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini affinché facciano segnalazioni quanto prima, magari, se si riuscisse, mentre vengono perpetrati questi atti di assoluta vigliaccheria. Ho chiesto alle Forze dell’Ordine di intensificare, per quanto possibile, il controllo del territorio e spero di riuscire, quanto prima, ad individuare qualcuno di questi balordi e denunciarli all’Autorità Giudiziaria.”