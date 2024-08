Auguri a Marilena Natale. Il compleanno della giornalista in prima linea contro camorra e malaffare

AVERSA – È il momento di fare gli auguri a una dei personaggi più importanti del giornalismo in provincia di Caserta. Infatti, ha oggi compiuto 52 anni la giornalista Marilena Natale.

Una delle massime esperte a livello internazionale di criminalità organizzata e delle cose, spesso marce, che contraddistinguono la provincia di Caserta e l’area nord di Napoli.

Qui sotto, il post della giornalista:

Ed oggi sono 52! Il compleanno è un po’ come il capodanno. Quel momento dell’anno in cui tracciare una linea e tirare le somme. Perciò eccomi qui a fare il mio consueto bilancio per poi ripartire più carichi di prima.Gli ultimi 12 mesi, non sono stati facili, ho perso pezzi importanti del mio cuore ed ho imparato che non

è vero che non si debba “mollare mai”, spesso è necessario mollare, eccome, riconoscere la sconfitta, solo così quella sconfitta diventa un bagaglio fondamentale per il futuro, ma si sa, ciò che non ti uccide ti fortifica!

E’ importante raggiungere la serenità interiore, per affrontare questa vita..che non sempre è semplice ed avere,come unico scopo quello di fare del bene. All’alba del mio 52° compleanno ho scelto, come bussola della mia vita..La Serenità. Sono serena, nelle mie battaglie, nel mio invecchiare, nel mio tentare di fare sempre del mio meglio e continuerò a lottare per il mio grande amore

LA MIA TERRA! Perché diceva mia nonna fa mal e pensa, fa ben è scord

Auguri a me e grazie ai miei angeli custodi