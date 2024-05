Terremoto Campi Flegrei, avvertito anche nel casertano: panico e gente in strada

.Si tratta del terremoto più forte degli ultimi 40 anni

AVERSA – Sciame sismico ai Campi Flegrei. La prima forte scossa di terremoto di magnitudo 3.5, è stata registrata alle 19.51. L’epicentro in zona Campi Flegrei. Sono seguite poi almeno altre quattro scosse, la più intensa alle 20.10, di magnitudo 4.4 .Si tratta del terremoto più forte degli ultimi 40 anni. Un’altra forte scossa è stata registrata alle 20.47 a una profondità di tre chilometri avvertita anche nell’agro aversano . Il sisma è stato avvertito distintamente non solo nell’area flegrea, ma anche a Napoli centro e in numerosi quartieri della periferia. Molta gente è uscita in strada per lo spavento.