Aurora AC: pareggio al Pasqualino Leonardo contro Castel di Sangro: 3-3

PIETRAMELARA / CASTEL DI SANGRO (ARNALDO BETTI) – Secondo pareggio consecutivo per l’Asd Aurora Alto Casertano che, tra le mura amiche dello stadio «Pasqualino Leonardo» di Pietramelara, ha impattato 3-3 contro il Castel di Sangro, formazione abruzzese che è rinata proprio negli ultimi mesi, grazie alla volontà di allenatori qualificati Figc che hanno deciso di ridare vita a questa passione per il calcio che negli anni 90 ha portato la piccola città di 5000 abitanti dalla C2 fino alla serie B coltivando una favola irripetibile.

Le due formazioni hanno messo in scena e disputato una gara avvincente, ricca di emozioni e colpi di scena, con entrambe le formazioni che si trovavano a pari punti e hanno dato vita a un continuo sali-scendi nel risultato del match.

La squadra di mister Nicola Mancino ha affrontato quella del collega Alberto Bernardi in una partita vibrante, segnata dalla presenza del grande ex Nicola Panico. Il giocatore, motivato dal “dente avvelenato”, ha lasciato il segno sul match con una prestazione di livello e la rete del momentaneo pareggio per gli ospiti. l primo tempo si è chiuso sull’1-1, con i gol di Giuseppe De Lucia per l’Aurora Alto Casertano e, appunto, Nicola Panico per il Castel di Sangro. Nella ripresa, le emozioni non sono mancate: il giovane Mario Rosi, entrato a gara in corso, ha realizzato una doppietta che ha illuso i tifosi di casa sulla possibilità di portare a casa i tre punti. Una prestazione che probabilmente potrebbe valergli maggiore spazio nelle prossime partite.

Tuttavia, la reazione del Castel di Sangro è stata immediata e concreta. Le reti di Christian Aricò e Dario Di Tora hanno riportato la squadra ospite sul 3-3, fissando il risultato finale. La partita, arbitrata dal sig. Michelangelo Rosa della sezione di Campobasso, si è rivelata un vero spettacolo di calcio, con entrambe le formazioni che hanno dato il massimo sul campo. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per l’Aurora Alto Casertano che vede allontanarsi sempre più le prime posizioni, ma che conferma anche la solidità del Castel di Sangro, capace di reagire con grande determinazione. Ora, le due squadre proseguiranno il loro cammino in campionato, l’aurora nella trasferta di Campomarino mentre il Caste di Sangro si cimenterà in quel di Bojano consapevoli di aver offerto una prestazione di alto livello che fa ben sperare per il proseguimento della stagione.