Aurora AC, vittoria in trasferta a Montenero: Romeo segna dal dischetto!

Domenica prossima prima partita in casa contro il Sesto Campano al «P. Leonardo» di Pietramelara.

MONTENERO / ALTO CASERTANO / PIETRAMELAREA (ARNALDO BETTI) – Le Aquile dell’Aurora Alto Casertano iniziano la nuova stagione nel migliore dei modi, conquistando i primi tre punti in palio con una vittoria preziosa in trasferta contro il Montenero; squadra partecipante al campionato di calcio di Prima Categoria Girone A in Molise. Una partita combattuta e risolta grazie alla freddezza dal dischetto dell’ex Savoia Antonio Romeo, autore del gol decisivo che ha fissato il punteggio sull’1-0.

Il match, giocato sul campo «Vincenzo De Santis» di Montenero di Bisaccia, ha visto una squadra, quella di mister Mancino, ben organizzata e determinata a portare a casa il risultato. Nonostante le insidie di un avversario ostico, l’Aurora ha saputo mantenere il controllo della partita, trovando nel rigore decretato dal sig. Federico

della sezione di Termoli,il gol deciso del match, nella seconda frazione di gioco

L’episodio decisivo, come detto, è arrivato nella ripresa, quando un fallo in area ha portato il direttore di gara a indicare il dischetto e quindi la massima punizione. Antonio Romeo non ha tremato: con freddezza ha concretizzato facilmente l’opportunità venutasi a creare, battendo il portiere molisano Marco Di Rienzo, regalando così alla squadra e ai tifosi biancorossi un debutto stagionale perfetto.

La gara è stata combattuta, ma i ragazzi di Mancino non hanno mai realmente permesso ai padroni di casa di essere pericolosi, difendendo ottimamente il risultato e soprattutto il vantaggio, facilitato anche dall’espulsione decretata dal direttore di gara, per doppia ammonizione al navigato bomber molisano Gustavo D’Ottavio.

Con questa vittoria, l’Aurora Alto Casertano inizia la stagione con il morale alto e con la consapevolezza di poter competere per traguardi ambiziosi. Il cammino è appena iniziato, ma le Aquile hanno già fatto capire che non intendono fermarsi, a partire dalla prima in casa contro il Sesto Campano di domenica prossima 15 settembre al «Pasqualino Leonardo» di Pietramelara.