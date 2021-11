Ausiliario del traffico aggredito e ferito da un automobilista

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Aggredito ausiliario del traffico, indignazione in città. Ieri in zona Sant’Anna, intorno alle 12:30 durante lo svolgimento del proprio lavoro del noto e stimato ausiliario del traffico Alessandro D.A, un cittadino, invitato a provvedere al pagamento della sosta attraverso il grattino avendo posizionato l’auto nelle strisce blu, si è alterato inveendo contro l’ausiliario e dopo è passato alle vie di fatto colpendolo al volto. L’uomo è stato soccorso, il tutto sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, ora la polizia municipale è sulle tracce dell’aggressore. Grande indignazione in città per tale vile aggressione ad un onesto lavoratore che svolgeva il suo lavoro in un giorno di festa.