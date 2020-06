Autista distratto svolta e imbocca la strada contromano. Traffico impazzito

REGIONALE/CASERTA – Un autista delle linee di collegamento interprovinciale Napoli-Caserta forse per distrazione ha imboccato contromano il corso principale di Melito, in provincia di Napoli, ostacolando la circolazione veicolare. Per aiutare il guidatore a liberare l’incrocio dall’ingombrante pullman è stato necessario l’intervento di alcuni passanti.

Il mezzo di trasporto pubblico, proveniente da via Carlo Alberto Dalla Chiesa, giunto alla confluenza con via Roma, anziché svoltare a sinistra, come indicato dalla segnaletica stradale, per una errata manovra è stato posizionato sulla carreggiata sbagliata. Solo in seguito la marcia del bus è proseguita regolarmente.