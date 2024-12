AUTISTA FERITO: camion si ribalta sulla Statale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

DRAGONI – Questa mattina, lungo la Statale Telesina, tra Dragoni e Baia e Latina, si è verificato un incidente stradale.

Un camion, per motivi ancora da chiarire, è uscito di strada, finendo in una scarpata e ribaltandosi. Il conducente, pur essendo rimasto ferito, non sembra essere in pericolo di vita. L’incidente ha causato forti rallentamenti del traffico per diverse ore.

Le forze del’ordine sono giunte sul posto per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo, liberando così la carreggiata.