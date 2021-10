Auto contro ambulanza, paura sulla Provinciale

TEANO/CAIANELLO – Schianto tra un’ambulanza del 118 e una vettura, questo pomeriggio, lungo la provinciale che collega Teano all’area Vairanese. L’ambulanza, sulla quale viaggiava l’autista con l’equipe medica, si stava dirigendo sul luogo di un intervento a sirene spiegate, quando una vettura guidata da un’archeologa di Teano che si stava recando sul luogo di lavoro, in una manovra di svolta improvvisa sembrerebbe aver tagliato la strada al mezzo del pronto intervento, rendendo inevitabile lo scontro. Fortunatamente non sembrerebbero esserci feriti ma solo un grande spavento per i coinvolti.