Auto contromano: “Passo dove voglio io”, poi la rissa. Tre feriti in via Ospedale

SESSA AURUNCA – Una rissa a tre andata in scena domenica sera a Sessa. Una zuffa nata per motivi di viabilità tra un promotore finanziario 50enne, un professore e un dipendente delle Poste, trentenni entrambi. La discussione è nata a causa della vettura sulla quale viaggiava il promotore, il quale ha imboccato contro senso via San Caterino, intralciando il passaggio dell’altra auto sulla quale c’erano il dipendente delle Poste e il professore. Ne è nata una discussione accesa. Poi il 50enne ha raggiunto i due in via Ospedale: “Passo con l’auto dove voglio”, avrebbe riferito ai due che lo avevano affrontato poco prima in via San Caterino.Ma non è finita: sono volati due ceffoni all’indirizzo del dipendente delle Poste. A quel punto è intervenuto il professore che ha rimediato degli schiaffi. Il dipendente ha quindi reagito mettendo ko il 50enne che ha riportato la rottura di due costole mentre i suoi “avversari” se la sono cavata con lievi escoriazioni. Scattata la denuncia, indagano le forze dell’ordine.