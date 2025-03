Auto di lusso rubate a imprenditori casertani

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

ROCCAMONFINA / CONCA DELLA CAMPANIA (anna izzo) – Furto di auto di grossa cilindrata, i carabinieri della stazione di Roccamonfina, proseguono le indagini.

Le ricerche dell’auto e dell’identità dei ladri, hanno preso piede nel momento in cui i due imprenditori, proprietari delle autovetture, hanno denunciato il furto, avvenuto mentre le auto sostavano nei pressi di una struttura ricettiva, nel comune di Conca della Campania.

Successivamente, i due a distanza di dieci giorni l’uno dall’altro, hanno denunciato l’avvenuto furto. il luogotenente dei carabinieri Francesco Borrelli, comandante della stazione di Roccamonfina, come da prassi, ha attuato l’iter burocratico, così da chiarire alcuni punti oscuri, che potrebbero portare all’individuazione dei personaggi che si celano dietro questo furto eclatante, se trattasi di una banda di delinquenti dedita a far arrivare auto in Albania, oppure alla rivendita di pezzi, ed infine se trattasi – gli inquirenti non possono chiaramente escludere nessuna ipotesi – di un escamotage per beneficiare dei proventi dell’assicurazione.

Al momento, non si hanno notizia del ritrovamento delle auto, nonostante siano passate diverse settimane, così come succede per tanti furti.