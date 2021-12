Auto in sosta depredata. L’appello della vittima per…

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) La banda dei lunotti colpisce ancora: derubata avvocatessa, che fa appello ai ladri. Ieri sera presso il noto locale Fiat Cafè di Teverola, una giovane avvocatessa, Marianna M. uscendo dal locale ha trovato la propria auto pesantemente danneggiata dai soliti balordi, che in cerca di poco, rompono i finestrini o i lunotti delle vetture in sosta e le depredano. Stessa sorte è toccata alla professionista normanna, che ha avuto il danno, oltre dell’auto anche il furto di uno zaino verde appoggiato all’interno dell’abitacolo, il contenuto non è di grande valore, ma all’interno dello zaino vi erano documenti legali utili per il lavoro della professionista, che speranzosa fa un appello sui social per ritrovare almeno l’agenda e i fascicoli legali. Questo quanto scritto dalla vittima Marianna M: “Buongiorno a tutti, ieri sera al Fiat Cafe di Teverola hanno rotto il lunotto anteriore della macchina rubando uno zaino verde con all’interno un’ agenda legale e dei fascicoli di lavoro. Per fortuna nulla di valore, ma ovviamente queste cose che hanno preso servono per lavoro. Visto che sicuramente non se ne faranno nulla, provo a scrivere qui sopra, magari sono fortunata e riesco a ritrovare queste cose! Se magari qualcuno per caso ritrovasse questo zaino verde o soprattutto anche un’agenda legale e dei fascicoli, può gentilmente contattarmi? Grazie!” Grande rabbia e indignazione da parte dei cittadini troppo spesso prede di tali malfattori.