Auto pirata piomba su due ventenni in via Vecchia Vicinale. Portati in ospedale

PARETE – Potrebbero essere decisive le immagini catturate dalle telecamere in zona a far risalire al proprietario dell’auto pirata che la scorsa notte ha investito due giovani ventenni in via Vecchia Vicinale a Parete. Erano circa l’una di notte, quando gli amici, M.A. e D.L., stavano rincasando a piedi a casa e l’auto gli è piombata improvvisamente addosso fuggendo poi via. Per fortuna, nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze e sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Moscati di Aversa dove sono stati sottoposti agli accertamenti del caso. Ora è cacci all’uomo.