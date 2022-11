MARCIANISE – Ladri in azione nel parcheggio del centro commerciale Campania. Nel pomeriggio di ieri è stata portata via una Fiat Panda di colore blu scuro. Sul posto è arrivata anche la vigilanza. Pare anche che la scatola nera sia stata smontata dal veicolo. La proprietaria ha lanciato un appello via social, offrendo anche una ricompensa, pur di ritrovare la vettura.