Auto rubate per i pezzi di ricambio. L’assessore rischia il processo insieme ad altri 24

RECALE – Il giudice per l’udienza preliminare Pasqualina Gaudiano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha fissato l’udienza preliminare a carico di 25 persone. Si tratta di Andrea Dossi, 49enne di Casalnuovo; Ernesto Vinciguerra, 48enne di Casalnuovo; Gennaro Della Femine, 51enne di Casalnuovo; Giuseppe Peluso, 46enne di Casalnuovo; Antonio Parrella, 52enne di San Martino Valle Caudina; Giuseppe Parrella, 26enne di San Martino Valle Caudina; Rinaldo Parrella, 36enne di Roccabascerana (Avellino); Felice Covino, 46enne di Arpaise; Fulvio Covino, 22enne di Arpaise; Ilario Covino, 24enne di Arpaise; Vincenzo Buono Barbato, 24enne di Arpaise; Domenico Pascarella, 42enne di San Felice a Cancello; Benedetto Pierno, 22enne di Maddaloni; Clementina Pascarella, 42enne di Maddaloni; Giuseppe Pierno, 47enne di Maddaloni; Vincenzo Uccello, 65enne di San Tammaro; Giuseppe D’Amico, 49enne di Casalnuovo; Paolo Napoletano, 44enne di Napoli; Vincenzo Sorrentino, detto Luca, 45enne di Afragola; Antonio Botta, 47enne di Casoria; Rocco Orefice, 40enne di Napoli; Alessandro Dossi, 51enne di Napoli; Massimiliano Apa, 48enne di Casalnuovo; Sergio Trocciola, 47enne di San Gregorio Matese.

di loro c’รจ anche l’assessore di Recale Domenico Di Maio accusato di aver fornito al gruppo, in cambio di pezzi di ricambio per auto, i mezzi di trasporto e locomozione necessari per la ricettazione e il riciclaggio di veicoli. Sono 84 gli episodi di furto di auto contestati agli imputati, avvenuti tra Capua, Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Casagiove, Marcianise e Casoria, tra il 2018 e il 2019.