Auto vandalizzate e svaligiate alla stazione di CASERTA. Scatta la denuncia

CASERTA – Diverse auto vandalizzate e svaligiate nell’area dello scali merci della stazione di Caserta. Lo denuncia il sindacato di categoria dei trasporti della Cisl (Cisl-Ft), che ha inviato una lettera a Prefettura di Caserta, Questura di Caserta, Compartimento Polizia Ferroviaria, Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, per chiedere “l’immediata messa in sicurezza dell’area in questione, con una vigilanza degli addetti alla sicurezza e un sistema di videosorveglianza atto a rilevare eventuali presenze di estranei, in considerazione del fatto che nell’area e’ presente anche l’edificio spogliatoi del personale sia di Trenitalia che di Rete Ferroviaria Italiana”. “Gia’ in passato – ricorda il sindacato – avevamo denunciato la situazione di pericolosita’ della stazione ferroviaria di Caserta, sia all’interno che all’esterno, cosi’ come l’area dello scalo merci ferroviario, dove spesso trovano riparo indigenti vari e tossicodipendenti, con il rischio di aggressione per il personale operante, come i lavoratori degli appalti ferroviari, gli stessi operatori di Rete Ferroviaria Italiana, di Trenitalia e di Mercitalia Shunting &Terminal, questi ultimi adibiti agli spostamenti dei treni dalla rimessa o deposito alla stazione e viceversa. Una situazione di pericolosita’ che non ammissibile”.