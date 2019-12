VAIRANO SCALO(d.l.) – Sabato sera una coppia di giovani fidanzati è stata picchiata da un gruppo di ragazzi. Motivo della rissa sarebbe il tentativo di approccio da parte di un ragazzo verso la giovane ragazza della coppia con delle avances troppo esplicite. Tanta paura per la coppia e per fortuna solo qualche contusione. I due hanno allertato i carabinieri di Vairano , che sono giunti sul posto per sedare la rissa, e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.