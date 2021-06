AVERSA. Accusato di truffa ai danni dello Stato. Condannato Mr James, il falso prof d’inglese

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Condannato a 1 anno e 11 mesi Mr James. Il docente di inglese, residente ad Aversa ma nato a Cambridge, è riuscito per anni ad insegnare nelle scuole private e statali di Aversa senza averne alcun titolo. I fatti risalgono al 2016 quando Trevor John Addison vinse gli ultimi due bandi pubblici, uno per ore curricolari scolastiche di mattina e uno extrascolastico pomeridiano, banditi entrambi dal liceo scientifico Enrico Fermi di Aversa.

Altri partecipanti fecero ricorso e Mister James non solo decise di non difendersi in Tribunale in qualità di vincitore, ma si dimise da entrambi i concorsi vinti, evitando così la celebrazione del processo nel quale avrebbe dovuto produrre copia dei titoli inseriti nel curriculum vitae. Tra le scuole statali in cui operò, oltre al ‘Fermi’ di Aversa, c’erano l’istituto comprensivo ‘Cimarosa’, l’istituto ‘Stanzione’ di Orta di Atella, l’Itc ‘Corrente’ di Casoria, la scuola media ‘Parente’ di Aversa, la scuola media ‘Basile’ di Giugliano, la scuola media ‘Ungaretti’ di Succivo ed anche istituti paritari privati di Aversa. Tra i titoli dichiarati, possedeva falsamente una laurea in psicologia infantile, che avrebbe, il condizionale è assolutamente d’obbligo, conseguito addirittura all’Università di Keele, in Inghilterra, titolo che sfruttò per insegnare nelle varie scuole.

Successivamente nel novembre 2017 “Mister James”, scoperte le sue menzogne, venne indagato e rinviato a giudizio per i reati di truffa ai danni dello Stato, falsa dichiarazione sull’identità o su qualità personali con l’aggravante prevista dal codice penale. Il difensore dell’uomo chiese il patteggiamento al giudice con un’offerta economica risarcitoria alle scuole che subirono il danno, ma tale richiesta venne rigettata. Al processo, giunto ormai alla sentenza, il giudice ha disposto 1 anno e 11 mesi di reclusione per l’uomo, più un’ammenda di 600 euro, ottenendo le attenuanti generiche.