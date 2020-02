AVERSA (red.cro.) – Due agenti della polizia municipale si sono davvero trovati al posto giusto, al momento giusto. Questa mattina, intorno alle 11, un gruppo di persone hanno allertato i due caschi bianchi in servizio che a due passi dalla stazione una donna era stata aggredita ferocemente da due cani. I due poliziotti sono corsi verso la donna, 82 anni, che veniva azzannata dai due animali, con una profonda ferita alla gamba destra. Trasportata in ospedale, è stata presa in cura dai medici.