IL VIDEO AVERSA. Auto in sosta “ripulite” in corso Europa, ladri incastrati dalle telecamere. ECCO CHI SONO

Nelle immagini si vede un 25enne che…

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – La banda dei finestrini colpisce ancora, ma ora c’è il video che mostra come agiscono. Ieri sera intorno alle 21:15 su Corso Europa ad Aversa la banda degli scassinatori di finestrini, che girano a bordo di una 159 station wagon di colore grigio, con finestrini oscurati e targhe coperte sia davanti che dietro, ha messo a segno l’ennesima razzia. Uno dei due balordi, come si vede dalle immagini registrate da una telecamere di sorveglianza privata e che vi riproponiamo, è un giovane sui 20/25 anni, con pantaloncini corti chiari, maglia a maniche lunghe, berretto e mascherina che scende dal lato del passeggero, mentre il complice lo attende col motore acceso.

Il giovane con un oggetto piccolo si avvicina al finestrino dell’auto presa di mira e infrange il vetro, apre lo sportello ed entra nell’abitacolo per depredare la vettura. Questa la segnalazione della vittima Maria Laura P. che pubblica foto e video e scrive: “I video dei furti di ieri. La macchina è una 159 station grigio chiaro. Come si può vedere hanno messo lo spray avanti la targa, ma di queste auto in giro così non ce ne sono molte, quindi è facilmente riconoscibile”. L’episodio, ovviamente, è stato denunciato alle Autorità competenti, ma l’indignazione e la rabbia tra i cittadini vittime dei continui furti, cresce sempre di più.