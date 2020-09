AVERSA. Beccato dai carabinieri con la marijuana, arrestato 32enne

AVERSA – I carabinieri della Stazione di Lusciano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in via della Repubblica ad Aversa , hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di F.L., cl. 1988, marocchino, irregolare sul territorio nazionale. I militari dell’Arma atteso il fare sospetto dell’uomo, lo hanno prima sottoposto a perquisizione personale e poi domiciliare rinvenendo un involucro contenente marijuana per un peso di gr. 73 circa e 20 rami essiccati con infiorescenze della medesima sostanza stupefacente per un peso di gr. 98,50.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.