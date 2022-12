AVERSA. Calci e pugni agli agenti penitenziari per non essere trasferito in cella d’isolamento: feriti 4 poliziotti

La notizia è stata divulgata dalla Cgil-Fp per la Polizia penitenziaria: tre agenti e un ispettore feriti. Il detenuto aveva già in passato minacciato e aggredito altri poliziotti.

AVERSA “Tre agenti e un Ispettore di Polizia penitenziaria hanno riportato ferite e contusioni per i calci e i pugni sferrati da un detenuto nel carcere di Aversa, questo perché il detenuto non voleva essere trasferito in una cella d’isolamento a seguito di una sanzione disciplinare”.

La notizia è divulgata dalla Cgil-Fp per la Polizia penitenziaria. Orlando Scocca, infatti, sottolinea: “Il soggetto, nelle settimane precedenti, aveva già minacciato e aggredito altri agenti di Polizia penitenziaria e per questo, il consiglio di disciplina del carcere presieduto dal Direttore, aveva deciso di sottoporlo alla sanzione della detenzione presso una cella di isolamento che prevede più restrizioni rispetto alla vita normale del carcere. Per accompagnarlo, sono intervenuti i quattro poliziotti che non sono riusciti a convincerlo ad uscire dalla propria cella. A quel punto è scattata la reazione spropositata del detenuto”.

La casa di reclusione di Aversa ha una capienza detentiva di 255 posti e attualmente ospita circa 170 detenuti – afferma il dirigente sindacale di Aversa Nicola Vitale – una ventina i detenuti stranieri. Essendo un carcere per detenuti già condannati, si eseguono i programmi trattamentali, ma è evidente che se un detenuto non è disposto nemmeno a seguire le regole minime e cerca continuamento lo scontro fisico, è difficile per tutti gli operatori penitenziari poter lavorare in queste condizioni”.