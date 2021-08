AVERSA. Cambio al vertice. Ecco chi è il nuovo dirigente del locale Commissariato di Polizia

AVERSA – E’ Antonio Sepe il nuovo primo dirigente del commissariato di Polizia di Stato di Aversa. Sostituirà Vincenzo Gallozzi, andato in congedo lo scorso 1 agosto. Sepe, 57 anni, originario di Napoli, arriverà nella città normanna dalla Calabria dove per oltre un anno ha guidato la Divisione Anticrimine della Questura di Vibo Valentia ma vanta già una grande esperienza nel territorio casertano. Nel novembre 2004 fu trasferito alla Questura di Caserta, dirigendo l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e, nel gennaio 2009, assegnato alla Squadra Mobile dove, nel corso degli anni, ha diretto le Sezioni Antirapina, Antidroga e Criminalità Organizzata. Dopo una permanenza al commissariato di Marcianise in veste di dirigente, nel 2020 ottenne la promozione a primo dirigente della Polizia di Stato, venendo assegnato alla Questura di Vibo Valentia