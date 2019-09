AVERSA. Cenano in un bistrot e scappano senza pagare. Il titolare pubblica le FOTO delle ladre. ECCO CHI SONO

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Ladruncole, cenano e poi scappano senza pagare il conto. L’appello del titolare del locale con tanto di foto corre sui social. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, intorno alle 1:40, nel St. Louis Steakhouse & Bistrot in viale Kennedy ad Aversa, due giovani sono entrate, hanno cenato abbondantemente, poi, con la scusa di fumare una sigaretta, hanno lasciato due borse al tavolo, ovviamente vuote, per non destare sospetti e si sono dileguate, senza pagare il conto. La sequenza della loro prodezza è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza del locale, che pubblichiamo qui in calce all’articolo. Questa la denuncia pubblica del titolare del locale che su Facebook scrive: “Attenti a queste ladruncole. Sono entrate nel nostro locale, nonostante fossimo in chiusura, e poi fuggite di soppiatto senza pagare il conto… Avremmo offerto la cena noi se ci avessero detto di non avere soldi”. Non è il promo episodio che accade ad Aversa ed ora è caccia alle due furbastre.