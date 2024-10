AVERSA. Che sfortuna!!! Spariscono nell’attacco informatico al Comune “regolarizzazione” del patrimonio delle “palazzine” e i concorsi

Manco a dirlo ha riguardato solo i documenti del settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Affari generali. Primo approfondimento di giornata di Casertace sull’inquietante fatto verificatosi nel palazzo di Città

AVERSA (g. g.) – Quello che il sindaco Francesco Matacena ha definito attacco informatico ha prodotto danni molto Seri, ma soprattutto “danni selettivi” in quanto manco a dirlo, ha riguardato il settore dei dati relativi ai Lavori Pubblici, del Contenzioso e degli Affari generali, alla documentazione e agli archivi del Comune di Aversa.

Molto significative sono, al riguardo, la sparizione di materiale importante sui concorsi e, soprattutto, quello sulla regolarizzazione patrimoniale delle palazzine popolari. Quelli relativi alle palazzine. erano stati oggetto, ultimamente, anche del nostro interesse.

Caserta c’è, infatti, stava cercando di venirne in possesso ovviamente di informazioni inerenti a qualche loro contenuto, per lavorare ad un’analisi in quanto in redazione sono arrivate, ultimamente, parecchie segnalazioni su presunte anomalie su questa attività, secondo noi svolta in maniera corretta fino al raggiungimento di una prova contraria. dal dirigente Giovanni Gangi. qualche mese fa indagato nell’inchiesta della procura di Aversa – Napoli Nord, suo furboni del cartellino e schieratosi alle ultime elezioni comunali, nettamente con il cartello elettorale costruito dal consigliere regionale Giovanni Zannini