AVERSA. DANNO ERARIALE E CASE AL RIONE. Gli ex sindaci De Cristofaro e Ciaramella e i dirigenti Diana e Guarino dovranno pagare al comune quasi 400 mila euro

AVERSA – Quello che potremmo definire che l’Appello nei prossimi dinanzi alla Corte dei Conti, ovvero la sezione giurisdizionale di Appello, ha condannato a risarcire il comune di Aversa gli ex sindaci Domenico Ciaramella, Enrico De Cristofaro e i dirigenti comunali Alessandro Diana e Stefano Guarino.

Si tratta del caso di danno erariale riguardante l’omessa riscossione dal gennaio 2009 alla fine del 2013 di quanto dovuto per i canoni di locazione e indennità di occupazione per i 136 alloggi di proprietà comunali di via San Lorenzo.

Per quanto riguarda la condanna inflitta in primo grado per gli ex assessori Nicla Virgilio e Romilda Balivo e per l’ex dirigente Elio Florio, la corte di secondo grado ha annullato la sentenza di colpevolezza.

Per i due ex sindaci e i due dirigenti del comune normanno, i giudici hanno accolto parzialmente il ricorso, confermando, però, la condanna.

Il fu sindaco Domenico ciaramella dovrà versare 150 mila euro al comune di Aversa; 60.000 euro, invece Enrico De Cristofaro.

Per quanto riguarda i dirigenti, la somma di risarcimento verso l’ente per Alessandro Diana è pari a 140.000 euro, 50 mila euro invece, dovrà versare Stefano Guarino.