AVERSA. Derubata in strada dipendente della Banca Unicredit

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Ieri pomeriggio, martedì, intorno alle 17:30, una dipendente della Banca Unicredit, della filiale di piazza Vittorio Emanuele ad Aversa, è stata vittima di uno scippo subito al termine del suo turno di lavoro.

Un uomo le ha strappato il telefono dalle mani e, spingendola per evitare di essere inseguito, è fuggito rapidamente in direzione via Roma.

Nonostante diversi cittadini abbiano tentato di fermarlo lanciandosi all’inseguimento, il malvivente è riuscito a far perdere le sue tracce