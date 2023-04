AVERSA. Dipendenti assenti “per subita aggressione”, chiuso l’ufficio Anagrafe

Un cartello in bella vista per spiegare agli utenti l’accaduto.

AVERSA Che alcuni dipendenti pubblici, soprattutto quelli preposti agli ‘sportelli’, siano più a rischio di altri, è risaputo. Ma che l’Asl chiuda un ufficio, in questo caso quello Anagrafe, perchè il personale è assente “per subita aggressione”, ce ne passa.

Accade ad Aversa e non sono certo mancate le polemiche tra gli utenti che si sono recati appositamente presso i locali dell’Anagrafe per chiedere l’esenzione del ticket. Possibile, poi, che tutto il personale sia stato aggredito? Contemporaneamentee? E di che tipo di aggressione si tratta? Verbale? Anche perché non siamo a conoscenza di interventi delle forze dell’ordine presso la struttura sanitaria. Chissà se l’Asl riterrà di chiarire la vicenda